Сбербанк проведет в Тюмени форум для предпринимателей «Сбер Бизнес | Live»

3 декабря в Тюмени состоится форум для предпринимателей «Сбер Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса».

На мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, психология) будут помогать бизнесу стать эффективнее и вырасти.

Хедлайнеры «Сбер Бизнес | Live» – Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, и Максим Батырев, российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

Также перед участниками выступят:

– Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;

– Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

– Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team.

В прямом эфире будет проведена диагностика бизнеса двух тюменских предпринимателей. Героев для этих бизнес-разборов эксперты отобрали заранее, провели предварительный аудит их компаний и зафиксировали проблемные зоны. На форуме спикеры поделятся с участниками инструментами, которые можно моментально внедрить в работу для скорейшего преодоления трудностей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Предпринимательский потенциал Тюменской области всегда оценивался как высокий, даже в кризис бизнес здесь продолжает активно развиваться. Уверен, форум «Сбер Бизнес | Live» через кейсы, которые будут рассмотрены, через решения, предложенные известными федеральными экспертами, поспособствует дальнейшему развитию местного предпринимательства и поможет тюменским бизнесменам вывести свои компании на новый уровень.

Регистрация на бизнес-форум «Сбер Бизнес | Live» доступна по ссылке.