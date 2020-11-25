Тюменец разбил голову об асфальт после того, как друг ударил его локтем. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение о причинении вреда здоровью 31-летнего жителя села Луговое. До этого потерпевший в компании приятелей распивал алкоголь. После завершения застолья на улице между ним и его приятелем возник словесный конфликт, переросший в драку.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего односельчанина заявителя. Подозреваемый свою вину признал, но заявил, что его оппонент в ходе ссоры держал в руках стеклянную бутылку.

– Якобы опасаясь получить удар бутылкой, тот ударил друга локтем, от удара он упал и ударился головой. Врачи диагностировали у мужчины перелом затылочной кости, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.