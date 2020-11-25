«Ходила пить чай и забыла». Тюменскую продавщицу оштрафовали за неношение маски

Тюменскую продавщицу оштрафовали за неношение маски. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области оштрафовали продавщицу за то, что она на рабочем месте не надела медицинскую маску. При этом она, естественно, знает, что может повлечь неисполнение требований постановления правительства региона «О введении режима повышенной готовности».

По информации Казанского районного суда, работник одного из магазинов вышла в торговый зал для обслуживания посетителей без средств индивидуальной защиты. В это время в помещение зашли сотрудники полиции, которые зафиксировали факт нарушения на камеру мобильного телефона.

– Нарушитель свою вину признала, но пояснила, что ходила пить чай и забыла надеть маску, – уточнили в пресс-службе суда.

Забывчивость обошлась женщине в тысячу рублей.