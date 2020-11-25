В Тюмени реставрируют дом-памятник. Фото - 2 Гис.

В Тюмени восстановят дом Ивана Замятина, который расположен по адресу: улица Первомайская, 32. Разрешение вести реставрационные работы получил местный предприниматель Сергей Вобликов. Нанятая бригада рабочих уже приступила к осуществлению планов бизнесмена.

По информации комитета по культурному наследию Тюменской области, Вобликов должен восстановить объект культурного наследия, каким был его архитектурный вид в конце XIX века. Подрядная организация отреставрирует фасады, восстановит утраченные элементы и дворовые пристройки.

Кроме того, рабочим предстоит усилить грунт и провести гидроизоляцию фундамента. На все это уйдет примерно два года.