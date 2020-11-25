В Тюмени компания выплатила работникам миллионный долг. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Калининского округа города Тюмени провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Сибирский торговый дом». Оказалось, что на предприятии имелась задолженность по оплате труда в сумме более миллиона рублей.

– В целях защиты трудовых прав в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений закона, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате задолженность по заработной плате в настоящее время погашена в полном объеме.

Также сегодня прокурор региона Владислав Московских встретился с бывшими работниками организаций-банкротов – ООО ПФ «Барс», ООО «НТЦ «Травы Сибири», ООО «Калинка-Строй», ООО «СибСтройИнвест», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», СПССК «Центральный», имеющих долги по оплате труда. Он предложил им написать заявления о защите трудовых прав для принятия надзорным ведомством дополнительных мер реагирования.