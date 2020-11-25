Тюменские ЗАГСы работают по предварительной записи. Фото: Вадим Бегун

Органы ЗАГС Тюменской области работают по предварительной записи в период режима повышенной готовности. Подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Записаться на прием возможно по телефону, а также написав обращение на электронный адрес органа ЗАГС. В ведомстве отмечают, что есть возможность получить повторные документы о государственной регистрации актов гражданского состояния. Это можно сделать не обращаясь в орган ЗАГС, в любом филиале МФЦ, независимо от места жительства заявителя.

– Государственная регистрация заключения брака в органах ЗАГС региона проводится в присутствии не более 10 человек (включая жениха и невесту). Регистрация смерти производится без предварительной записи, – уточнили в ведомстве.

Там также напомнили, что при посещении органов ЗАГС региона необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать санитарно-гигиенические маски.