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Тюменские ЗАГСы работают по предварительной записи

На церемонии может находиться не более десяти человек
Вадим Бегун
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Тюменские ЗАГСы работают по предварительной записи.

Тюменские ЗАГСы работают по предварительной записи.

Фото: Вадим Бегун

Органы ЗАГС Тюменской области работают по предварительной записи в период режима повышенной готовности. Подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Записаться на прием возможно по телефону, а также написав обращение на электронный адрес органа ЗАГС. В ведомстве отмечают, что есть возможность получить повторные документы о государственной регистрации актов гражданского состояния. Это можно сделать не обращаясь в орган ЗАГС, в любом филиале МФЦ, независимо от места жительства заявителя.

– Государственная регистрация заключения брака в органах ЗАГС региона проводится в присутствии не более 10 человек (включая жениха и невесту). Регистрация смерти производится без предварительной записи, – уточнили в ведомстве.

Там также напомнили, что при посещении органов ЗАГС региона необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать санитарно-гигиенические маски.

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