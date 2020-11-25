В Тюмени усилили проверки общепита: полицейские по ночам проверяют работу заведений

В Тюмени усилили проверки общепита. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области усилили проверки соблюдения требований режима повышенной готовности на объектах торговли, общепита и предприятий сферы услуг. Число проверок увеличили в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Так, в октябре департамент потребительского рынка совместно с управлением Роспотребнадзора провели 160 таких проверок – это в 2,5 раза больше, чем в сентябре. На 25 ноября прошло 120 проверок.

По словам директора департамента Александра Сидорова, дополнительные группы с сотрудниками полиции вечером и ночью проверяют работу общепита и развлекательных заведений.

С 16 ноября проверено 17 торговых центров и 26 заведений общепита, нарушения выявлены в трех ТЦ и в 8 точках общепита, возбуждено 58 административных производств. Помимо несоблюдения санэпидрежима, есть случаи работы предприятий без подачи уведомления и внесения в реестр.