Скончались еще трое тюменцев с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерли еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все жертвы ковида на этот раз мужчины.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 52 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 67 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 129 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировали 170 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 17 438), 308 человек выздоровели (за весь период – 12 437), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 839 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 803 человека находятся на перевахтовке.