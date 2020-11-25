Тюменские туалеты обновят за восемь миллионов рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени обновят биокабинки и стационарные туалеты, которые находятся на конечных автобусных остановках. На эти цели чиновники выделят из городского бюджета 8,6 миллиона рублей. За эти же деньги подрядчику придется обслуживать туалеты, время от времени обрабатывая их.

Из информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, следует, что победитель аукциона должен установить 17 биотуалетных кабин до 1 января 2021 года. Старые кабины следует демонтировать.

Стало известно, что новые туалеты появятся на перекрестке улиц Таллинской и Бажова, Ленина, 81/1 и улице Институтской, 10. Их оборудуют пандусами и перилами для маломобильных групп населения, наладят систему вентиляции, а также установят умывальники, зеркала и диспенсеры для жидкого мыла.

Стоит отметить, что электронный аукцион состоится 4 декабря. Прием заявок прекратится за два дня до его проведения.