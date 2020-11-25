Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 ноября 2020 года увеличилось на 170 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 170 и составило 17 438 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 748 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровели 1 660 419 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам напомнили, как правильно носить маску. Обязательный масочный режим действует по всей стране с 28 октября.

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