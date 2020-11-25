Жители Каскары получат чистую воду к Новому году. Фото - «Росводоканал Тюмень».

В Тюменском районе завершается строительство трубопровода, который обеспечит чистой водой села Каскара, Яр, Ембаево и деревню Тураева. Населенные пункты соединили магистральным водоводом более 23 километров сетей. Готовность объекта составляет 95 процентов.

– Мы завершаем масштабный проект, в результате которого чистая вода станет доступной для 14 тысяч жителей Тюменского района. Каждый построенный участок сетей прошел экзамен телеинспекции, где оценивалось внутреннее состояние трубопроводов, – рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Артур Багаутдинов.

По его словам, в начале декабря центральный водовод промоют, на это уйдет около недели. Затем будут проведены гидравлические испытания сетей на прочность. В конце месяца их уже запустят в эксплуатацию. В дома жителей Яра, Ембаево и Тураева чистая вода придет по уже имеющимся в населенных пунктам трубам, а в поселке Каскара проложены новые водоводы.

Отмечается, что 28 ноября сотрудники тюменского водоканала будут работать в селе Каскара с 10.00 до 14.00. Местным жителям необходимо подготовить внутренние сети и оформить договоры с компанией.