Участок улицы Свободы в Тюмени перекроют до середины марта. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени запретят транспорту передвигаться по улице Свободы на участке от Затюменской до Казанской. Здесь специалисты будут реконструировать водопровод. Ограничение продлится с 5 декабря по 17 марта 2021 года.

– Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также уточнили, что объехать закрытый участок можно по улицам Садовой, Димитрова и Полевой.