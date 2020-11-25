В Тюмени задержали криминального авторитета, организовавшего ОПГ для разбоев и вымогательств. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени задержаны четверо участников ОПГ, которых подозревают в разбоях и вымогательствах. Их лидером был 62-летний горожанин, который является криминальным авторитетом.

Как стало известно от оперативников, в состав банды входили ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области, 48-летний житель Тюмени, 27-летний житель Ялуторовска.

– Фигуранты требовали от граждан деньги за покровительство. Они могут быть причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство», – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

У мужчин изъяли охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, которыми они запугивали потерпевших. Изъято и большое количество патронов, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и более миллиона рублей.

В настоящее время всем предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. По ходатайству следствия трем фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвёртому – домашний арест.