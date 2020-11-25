В Тюмени хотят восстановить каналы реки и организовать прокат лодок. Фото - ТИУ.

Команда архитекторов Тюменского института архитектуры и дизайна закончила работу над концептуальным предложением по благоустройству территории лога реки Тюменки. Планы грандиозные: сохранив природный ландшафт, включить его рекреационный потенциал в структуру озеленения города.

– На этой территории нет транспортной и пешеходной инфраструктуры. Среда, сложившаяся по периметру оврага, хаотична, отсутствует стилистическое единство застройки, часть оврагов занята гаражными кооперативами, заброшенными зданиями, самостроем и свалками. Естественный рельеф не благоустроен, водный потенциал не используется, зеленые насаждения находятся в запущенном состояние. В целом лог реки Тюменки, находясь в центре города, не интегрирован в его структуру, – заявил ведущий архитектор команды Денис Бугаев.

Основные задачи, которые желают реализовать специалисты, – это организовать пешеходные связи между оврагом и набережной, зонировать территорию, сформировать стилистическое единство прилегающей застройки, а также создать инфраструктуру, отвечающую потребностям разных социальных групп населения.

Так, в проектном предложении предусмотрены пешеходные связи в разных уровнях, как на набережной, прокат лодок по восстановленным каналам реки Тюменки и создание молодежных локаций, например кафе, велопрокат, амфитеатр и прочее.