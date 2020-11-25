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Тюменцам напомнили, как правильно носить маску

Менять медицинское изделие надо каждые два часа
Вадим Бегун
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Тюменцам напомнили, как правильно носить маску.

Тюменцам напомнили, как правильно носить маску.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напомнили, как правильно носить маску. Обязательный масочный режим действует по всей стране с 28 октября.

Сразу стоит отметить, что медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхностью. Надевать ее нужно так, чтобы верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. По бокам не должно оставаться зазоров.

– При ношении не следует трогать маску руками, а менять ее надо каждые два часа, снимая за лямки. После использования следует вывернуть наружной поверхностью внутрь, положить в пакет и выбросить в контейнер для мусора. Многоразовую тканевую маску нужно стирать ежедневно, после стирки проглаживать утюгом. Надевать следует только чистую и сухую маску, – рассказали в оперштабе.

Напомним, что обязательный масочный режим действует по всей стране с 28 октября. Носить маски необходимо в местах массового пребывания людей – в торговых центрах, магазинах, банках, МФЦ, в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках.

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