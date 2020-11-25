Опыт газификации Тюменской области признан лучшим в России

Тюменская область может стать пилотным регионом для отработки новаций в области газификации, а её успешные подходы и практики региона будут использовать в других субъектах РФ. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. По словам чиновника, в министерстве изучат опыт региона и порекомендуют его для реализации в других субъектах РФ.

Выступая на Совете по вопросам газификации, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что строительство газопровода за счёт бюджетных средств – модель совершенно неэффективная с точки зрения ресурсоснабжения. Вот уже шесть лет наш регион ведёт газификацию на основе государственно-частного партнерства. По-русски говоря, компании зарабатывают на эксплуатации сетей и поставке услуг, а не на строительстве сетей.

– Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей, – подчеркнул глава региона.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, опыт Тюменской области в газификации – лучший опыт, который есть сейчас.

Отметим, что до 2023 года уровень газификации в Тюменской области составит 98%. В результате программы газификации с 2014 по 2018 годы освоено 1,3 млрд рублей инвестиций, построено около одной тысячи километров газовых сетей, созданы условия для газификации более 16 тысяч домовладений. Уровень газификации Тюменской области увеличился с 89,2% до 94,4%.