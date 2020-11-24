В Тюмени сильно подорожали сахар и подсолнечное масло

В Тюмени сильно подорожал сахар и подсолнечное масло. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области цены и тарифы на потребительские товары и услуги на конец октября 2020 года относительно декабря предыдущего года увеличились в среднем на 2,7%. Повышение цен на продовольственные товары составило 2,5%, на непродовольственные – 2,4%, на услуги населению – 3,4%.

Больше всего подорожал сахар (на 53,6%), масло подсолнечное (на 16,9%), крупы и бобовые (на 11,4%), макаронные изделия (на 6,8%), яйца (на 5,7%), а также рыба и морепродукты (на 5,3%). Увеличились цены и на алкогольные напитки (на 3,3%). Зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию (на 3%), мясо и птицу (на 2,6%), масло сливочное (на 1,9%).

По информации Тюменьстата, повысились цены на медикаменты (на 8,9%), моющие и чистящие средства (на 8,8%), электротовары (на 4,9%), трикотажные изделия (на 4,0%), ткани (на 2,7%) и другие. Зафиксировано увеличение цен на табачные изделия (на 7,4%). Наблюдалось снижение цен на обувь (на 1,4%). Цены на дизельное топливо снизились незначительно – на 1,7%, а на бензин автомобильный, наоборот, выросли – на 2,1%.