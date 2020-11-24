Ущерб более миллиона рублей: тюменец нанял рабочих и незаконно валил лес. Фото - УМВД по Тюменской области.

Полицейские получили сообщение, что вблизи села Иска Нижнетавдинского района неизвестные незаконно вырубили хвойные деревья. Департаменту лесного комплекса региона нанесен ущерб более чем на миллион рублей.

Сотрудники уголовного розыска в момент погрузки спиленных деревьев задержали 51-летнего жителя района. Мужчина пояснил, что является руководителем организации, занимающейся изготовлением пиломатериалов. В распоряжении подозреваемого есть бензопилы, лесовозы и иная специальная техника.

– Нанятые злоумышленником работники валили лес и отвозили на пилораму в село Новотроицкое. Опрошенные рабочие пояснили, что наниматель сообщил им, что этот участок взят им в аренду и обрабатывается на законных основаниях, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.