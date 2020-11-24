На улице Хохрякова в Тюмени ограничат стоянку авто. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

На четной стороне участка улицы Хохрякова (от пересечения с улицей Челюскинцев до дома № 24) в Тюмени ограничат стоянку транспорта. Нововведение вступит в силу с 15 декабря.

– Это делается для упорядочения парковки транспортных средств и повышения пропускной способности улицы. Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также попросили обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.