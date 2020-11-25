Погода на 25 ноября в Тюмени: без солнца

В Тюмени облака закроют солнце на целый день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 8 градусов, днем – минус 6 – 7. Вечером столбики термометров покажут 9 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то опять же оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится – значит, снег сойдет, если не провалится – снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.