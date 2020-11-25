Тюменец сломал ребра возлюбленной из-за ревности. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлена пациентка, которой причинили вред здоровью. Участковый уполномоченный полиции задержал ранее судимого 33-летнего местного жителя.

В результате проверки выяснилось, что в одной из квартир областного центра во время распития алкоголя произошёл конфликт между сожителями. Во время застолья мужчина приревновал возлюбленную.

– Словесная ссора перешла в драку, в которой злоумышленник несколько раз ударил по телу потерпевшей, сломав ей ребра, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.