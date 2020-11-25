Пожилая тюменка брала с мигрантов деньги за прописку. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области участковый уполномоченный полиции выявил факт нарушения миграционного законодательства. Женщине грозит уголовная ответственность.

– 62-летняя жительница посёлка Молодёжный незаконно зарегистрировала в своём доме 17 иностранных граждан, прибывших из бывших советских республик, заведомо зная, что проживать они там не будут. От каждого иностранца женщина получала материальное вознаграждение от 2 до 9 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.