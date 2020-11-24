Тюменца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима изоляции. Фото: Вадим Бегун

В тюменском суде вынесли постановление 54-летнему директору одного из местных предприятий. Мужчину оштрафовали за нарушение режима изоляции.

Житель Тюмени вернулся из Турции 3 сентября и сразу не стал сдавать анализ на коронавирус. Помимо этого, он не посчитал нужным заполнять специальную анкету для прибывающих в Россию на сайте госуслуг. Таким образом, он нарушил постановление главного санитарного врача «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

– В ходе судебного заседания горожанин не согласился с обвинением. Он сообщил, что прилетел в областную столицу ночью и чувствовал себя плохо. По совету врача утром 4 сентября он остался дома, а затем самоизолировался на две недели. Мужчина предоставил копию приказа о переводе его на удаленную работу, – сообщили в суде.

В ведомстве подчеркнули, что предоставленные аргументы не являются поводом для освобождения нарушителя от административной ответственности. Тюменца оштрафовали на 15 тысяч рублей.