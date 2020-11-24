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Тюменцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы»

Вадим Бегун
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Тюменцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы». Фото предоставлено "КП".

Тюменцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы». Фото предоставлено "КП".

«Ночь пожирателей рекламы» – это показ лучших рекламных роликов как произведений искусства, снятых в разное время в разных странах. Коллекция ежегодно обновляется. Это компиляция ярких, смешных и трогательных идей. Учрежденная Жаном Мари Бурсико в 1981 году, «Ночь» является калейдоскопом рекламы, созданной, чтобы удивить, заинтриговать и увлечь зрителя за считанные секунды!

История рекламы насчитывает как минимум 13 тысячелетий и является частью древней культуры Китая, Египта, Древней Греции и Рима. «Реклама продает гораздо больше, чем продукт, – говорила писательница Брене Браун. – Она продает ценности, образы и концепт успеха и благосостояния». Краткая форма, универсальный язык, яркость и содержательность рекламы делают ее важной частью мировой культуры.

Благодаря усилиям Жана Мари Бурсико реклама предстает перед зрителем как самостоятельная форма креативного контента, полная идей, инсайтов и художественных шедевров. Каждый год знаменитая «Ночь пожирателей рекламы» (НПР) приезжает в Россию и становится культурным событием, призванным стать источником хорошего настроения и профессионального вдохновения.

Каждая «Ночь пожирателей рекламы» – уникальная компиляция рекламных роликов со всего мира, которую уже более 40 лет создает эксцентричный и креативный француз Жан Мари Бурсико. Один раз в год зрители имеют возможность увидеть авторскую программу «Ночи», в которой Бурсико создает полотно современного рекламного рынка из разных элементов, жанров и тем, ориентированное на самую широкую аудиторию зрителей.

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