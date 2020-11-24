Для тюменских старшеклассников провели онлайн интеллектуальные игры про интернет-безопасность. Фото предоставлено "КП".

23 ноября интеллектуальные игры про интернет-безопасность для старшеклассников стартовали в новом, виртуальном формате. Первыми, кто принял участие в игре через Zoom, стали ребята из Казанского района Тюменской области. Их команды «6 слайдов», «Антивирус», «Волки» и «Прорыв» эмоционально сражались за реальный, а не онлайн, кубок лучших знатоков в сфере безопасности в интернете. Победителями, с отрывом всего в один балл, стала команда «Волки» – именно к ним отправится кубок и подарки от организатора – проекта «Крепкая семья».

Фото предоставлено "КП".

– 2020 год внес коррективы в те планы, что мы озвучивали в декабре 2019-го, – рассказывает куратор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Радостно, что часть наших мероприятий мы смогли перенести в онлайн, чтобы познакомить школьников в игровом порядке с информацией, которая необходима им для безопасного нахождения в интернет-пространстве. Школьники из Казанского района давали быстрые и очень интересные ответы. Общение с ребятами принесло всей нашей команде много радости!

Фото предоставлено "КП".

Следующая встреча с ребятами будет также виртуальной – уже на площадке бесплатного мотивационного форума для подростков RocketForum online. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.