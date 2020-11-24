В Тюмени школьник удирал от автоинспекторов на отцовской машине. Фото - pixabay.com.

В Тюмени сегодня, 24 ноября, утром школьник на «Жигулях» девятой модели решил устроить гонки с автоинспекторами. На перекрестке улиц Щербакова и Газовиков молодой человек не остановился на законное требование сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, поехав в сторону садового общества «Плодовое».

– Юный автомобилист не смог въехать в ворота, задев их зеркалом. Сотрудники задержали водителя, им оказался 16-летний девятиклассник, обучающийся в одной из местных школ, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Подошедший на место задержания отец подростка заявил, что машина находится в его собственности, но регистрация транспортного средства прекращена. На несовершеннолетнего водителя составили административный материал, а автомобиль эвакуировали на специальную стоянку.