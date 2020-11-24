Тюменцы стоят в живой очереди за услугами ГИБДД. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени получателям услуг ГИБДД придется отстоять живую очередь или предварительно записаться по телефону. Дело в том, что произошел технический сбой ведомственных информационных систем с единым порталом государственных и муниципальных услуг.

– Для записи на регистрацию транспорта в межрайонном отделе на улице 50 лет Октября, 63 в Тюмени действует многоканальная линия 8-3452-29-11-31. Запись на получение госуслуги по проведению экзаменов на право управления авто и выдаче водительского удостоверения производится по телефону 8-3452-79-44-38, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что каждый день в областной столице горожане получают более 300 госуслуг по линии регистрации транспорта и более 250 – по получению водительских удостоверений. Большинство граждан записываются через портал государственных услуг. Заменить водительское удостоверение можно также в МФЦ. По словам представителей управления, это удобно и безопасно.