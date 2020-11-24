В Тюмени выбрали лучших внуков-чтецов. Фото - pixabay.com.

Завершился конкурс чтецов «Бабушкины руки», который собрал рекордное для Тюмени количество видео с поздравлениями бабушкам и дедушкам. Жюри, состоящее из диджеев радио «Красная Армия», «Европа плюс», «Ретро ФМ», «Дорожное радио» и «Серебряный дождь» несколько дней выбирало лучшие работы из 1 785 присланных на конкурс внуками и внучками. Некоторые стихи были собственного сочинения.

– Среди участников конкурса нами было выделено пять возрастных групп. Количество заявок на участие в группах детей 5 – 10 лет превысило все наши ожидания! Мы призывали участников записать ролики в подарок своим бабушкам и дедушкам, и я уверена, что такой подарок был по достоинству ими оценен, – отметила Елена Кашкарова, региональный координатор проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы.

Победителями стали:

Пешков Андрей, 4 года https://youtu.be/aB34Jpqq5f0

Битюцких Ева, 3 года https://youtu.be/QHPixDTK6a4

Помешкин Константин, 4 года https://youtu.be/4IRnt5qkK-8

Арент Стефания, 7 лет, «Внучка» https://youtu.be/enSBnVrKWvs

Кабанов Михаил, 6 лет, «На рыбалке дед и внук» https://youtu.be/p602Gyx0bE0

Шабалина Дарья, 7 лет, «Бабушкины годы» https://youtu.be/s4G8XHeoeNU

Татаринов Кирилл, 9 лет, «Не забывайте» https://youtu.be/gczFAbCNRJM

Пыркина Мария, 8 лет, «Деда-непоседа» https://youtu.be/PufoSnpnT5A

Матюшко София, 9 лет, «Мой дед» https://youtu.be/Q-hRxk-Ryww

Батурина Вероника, 12 лет, «Бабушке» https://youtu.be/ebZICnaFdDI

Гарас Александр, 11 лет, «Мой дед» https://youtu.be/G_cs8w-6mTM

Долженко Анастасия, 12 лет, «Любимым бабушкам и дедушкам!» https://youtu.be/tPrfKfFHHrI

Матейчик Мария, 15 лет, «Юная бабушка» https://youtu.be/yajuiXwjCnk

Мирошниченко Елизавета, 15 лет, «А ты ничуть не постарела»

https://youtu.be/X2PM6kEAFOw

А организаторы проекта напоминают, что все участники конкурса и кураторы групп могут самостоятельно скачать грамоты за участие. Грамота участника конкурса чтецов «Бабушкины руки»:

https://www.detkityumen.ru/media/upload/2020/11/16/grad-uchstnk-11-20-press.pdf

Грамота куратора группы в конкурсе чтецов «Бабушкины руки»:

https://www.detkityumen.ru/media/upload/2020/11/16/grad-krtr-11-20-press.pdf