Тюменцы могут пожаловаться на дистанционное обучение в прокуратуру. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области родители могут пожаловаться на дистанционное обучение их детей в прокуратуру. В ведомстве рассмотрят и другие вопросы на подобную тему.

– С сегодняшнего дня, 24 ноября, по 3 декабря 2020 года организована горячая линия с номером 8 (3452) 27-04-68. Она создана для выявления фактов нарушения прав и законных интересов учащихся. Рассматриваются вопросы организации подвоза несовершеннолетних школьными автобусами, дистанционном обучении и обеспечении льготной категории школьников продуктовыми наборами, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Все сигналы проверят специалисты. При наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.