В Тюменской области умерла 52-летняя женщина с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умер очередной пациент с коронавирусом.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 52 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной интерстициальной вирусной пневмонии. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 126 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 172 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 17 268), 278 человек выздоровели (за весь период – 12 129), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 839 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 834 человека находятся на перевахтовке.