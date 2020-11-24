Тюменский оперштаб рассказал о закрытых на карантин классах и группах. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области в четырех общеобразовательных учреждениях приостановлена деятельность пяти классов, что составляет всего 0,07% от всех обучающихся детей. Кроме того, в двух детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса семь групп.

– В детских образовательных учреждениях Тюменской области отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. За неделю, с 16 по 22 ноября, в регионе нет общеобразовательных организаций, в которых полностью приостановлена деятельность, – заявили в оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявлено семь очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в семи организациях. Общее число пострадавших – 173 человека, количество контактных – 697. На прошлой неделе зарегистрировано два новых очага: в исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов и пансионате для ветеранов войны и труда.

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