Тюменская ДЮСШ №1 признана лучшей в России. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Тюменскую ДЮСШ № 1 признали лучшей в России. Спортшкола завоевала награду открытого публичного всероссийского конкурса среди организаций допобразования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год, который проходил дистанционно в несколько этапов.

Стоит отметить, что за звание называться сильнейшими боролись 69 учреждений со всех уголков России. Конкуренцию тюменцам составили 28 детско-юношеских спортивных школ из Забайкальского, Краснодарского, Красноярского краев, Республики Башкортостан, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской и других областей.

– Нас пригласили принять участие во всероссийской конференции работников дополнительного образования, которая пройдет 14 декабря в Москве. С докладом на тему «Индивидуальная траектория развития таланта в условиях реальной экономии» на круглом столе выступит директор ДЮСШ № 1 Дмитрий Фабричников. Он поделится опытом работы спортивной школы, реализованными проектами и другими важными наработками, – отметила заместитель директора Наталья Семейных.