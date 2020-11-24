Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 ноября 2020 года увеличилось на 172 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 172 и составило 17 268 человек.

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 138 828 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявлено семь очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в семи организациях. Общее число пострадавших – 173 человека, количество контактных – 697.

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