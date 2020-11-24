В Тюмени поднимут вопросы вакцинопрофилактики для малышей на онлайн-конференции. Фото - pixabay.com.

В Тюмени состоится онлайн-конференция, на которой обсудят тему вакцинопрофилактики детей раннего возраста. Каждый желающий может задать свои вопросы врачу-педиатру, неонатологу медицинского центра «ЮниМед» Ольге Иванович.

– Тема вакцинации детей всегда остро стоит для родителей, потому что при составлении графика вакцинации ребенка надо исходить из индивидуальных особенностей каждого малыша и его состояния здоровья. Сейчас, в период не совсем благополучной эпидемиологической обстановки, вопросов к педиатрам и иммунологам со стороны родителей становится еще больше, ведь, принимая решение поставить прививку, они должны быть уверены в безопасности, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, координатор проекта «Крепкая семья».

Благодаря онлайн-конференции, родители узнают, почему надо прививаться, какие прививки входят в национальный прививочный календарь ребенка до 1 года, когда, в какие сроки и какими вакцинами лучше защититься от тех или иных инфекционных заболеваний и что делать тем, у кого медотвод.

Задать вопросы вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ. Ответы будут опубликованы 26 ноября 2020 года.