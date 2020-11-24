В Тюмени простаивает оборудование для платных парковок за 22 миллиона рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени Счётная палата города проверила использование бюджетных средств на содержание парковок. В итоге были выявлены нарушения в работе МКУ «Тюменьгортранс».

– Приобретенное и установленное оборудование за счет средств городского бюджета на сумму 22,7 миллиона рублей не используется, так как не был введен в эксплуатацию запланированный объем парковочных мест. Свои коррективы внесла и начавшая пандемия коронавируса. Отмечено неисполнение плановых поступлений в бюджет доходов от предоставления на платной основе парковок, – рассказали в пресс-службе Счетной палаты областной столицы. Чтобы устранить недостатки, ведомство направило представление.

Отметим, что в 2019 году на обустройство, организацию и текущее содержание платных парковок было израсходовано 44 миллиона рублей. Фактические расходы по выполненным работам за 9 месяцев 2020 года составили 6,3 миллиона рублей (46%).