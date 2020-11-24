В Тобольске осудят мужчину, который убил любимую и бросил тело в лифте. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве. Материалы дела скоро окажутся в суде.

17 сентября 2020 года вечером в квартире одного из домов 7 микрорайона Тобольска между обвиняемым и его сожительницей в ходе распития спиртного произошел конфликт. Злоумышленник ударил женщину ножом три раза в бедро и один раз – в область груди.

– Последнее ранение оказалось смертельным для жертвы. После этого тоболяк вынес тело возлюбленной в подъезд и бросил в лифте, а сам ушел домой, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В тот день оперативникам удалось задержать местного жителя по горячим следам. По ходатайству следствия его заключили под стражу. Специалисты ведомства собрали и закрепили доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.