В Тюмени двое детей пострадали в массовой аварии с участием шести авто.

На объездной дороге в Тюмени накануне, 23 ноября, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу шесть автомобилей: две «Лады», Hyundai, Nissan, Skoda и Audi. В районе аварии наблюдалась большая пробка.

– По предварительным данным, дорожный инцидент спровоцировал пьяный водитель одной из отечественных легковушек, нарушив дистанцию. Полицейским мужчина сообщил, что у машины отказали тормоза, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Стало известно, что травмы получили три человека, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали в больницу на обследование.