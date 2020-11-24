Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Банка УРАЛСИБ до «Стабильного»

Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по рейтингу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-».

По мнению экспертов агентства, данное повышение отражает консервативную структуру активов Банка и умеренную позицию по рискам, что в совокупности с хорошим запасом капитала, позволяет Банку абсорбировать возможные потери, связанные с периодом пандемии, низких цен на нефть и неблагоприятной экономической обстановки.

В апреле 2020 года Fitch в связи с пандемией пересматривал прогнозы в сторону снижения по целому ряду российских банков, включая УРАЛСИБ. Теперь, после детального изучения показателей деятельности Банка УРАЛСИБ, прогноз вновь повышен.

Ранее в 2020 году международные рейтинговые агентства подтвердили рейтинг УРАЛСИБа. В апреле текущий рейтинг банка был подтвержден (со «Стабильным» прогнозом) агентством Standard & Poor’s, которое отметило, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках. Как считают аналитики агентства, банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках. И в октябре 2020 года рейтинг Банка подтвердило агентство рейтинговое агентство Moody’s, отметив, что «подтверждение рейтинга банка на уровне «В2» с позитивным прогнозом отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную выручку».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)