Александр Моор поделится удачным опытом газификации Тюменской области в Совете Федерации РФ. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделится позитивным опытом газификации региона в Совете Федерации РФ. Мероприятие пройдет онлайн сегодня, 24 ноября, в 13.00. Заседание будет транслироваться на сайте.

Стоит отметить, что объем инвестиций в программу газификации Тюменской области с 2014 по 2018 годы составил 1,3 млрд рублей. За это время построено около тысячи километров газовых сетей для газификации более 16 тысяч домовладений. Таким образом, доля жилья, отапливаемого с использованием природного газа, увеличилась с 89,2% до 94,4%.

В настоящее время в регионе газораспределительная организация самостоятельно проектирует и строит объекты газоснабжения, вводит их в эксплуатацию и оформляет в свою собственность. Газовики не получают прибыли от строительства сетей, их выгода идет только от увеличивающихся объемов продаваемого газа.

В региональную программу газификации включается строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка потребителя. В результате жители региона платят за технологическое присоединение не стандартные 45 тысяч рублей, а лишь 2 679. Кроме того, 42 льготные категории населения получают компенсацию части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования – до 40 тысяч рублей на домовладение.