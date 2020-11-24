В Тюменской области выявлено семь очагов коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области выявлено семь очагов групповой (с пятью и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в семи организациях. Общее число пострадавших – 173 человека, количество контактных – 697.

– На прошлой неделе зарегистрировано два новых очага: в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов» и пансионате для ветеранов войны и труда, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Помимо них, на контроле ведомстве остаются пять действующих очагов: в Ялуторовском психоневрологическом интернате, АО «Промстрой», Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, областной клинической психиатрической больнице и ООО «Фармсинтез-Тюмень».

В управлении также добавили, что в детских образовательных учреждениях региона случаи групповой заболеваемости COVID-19 отсутствуют.