В Тюменской области бурно развиваются высокие технологии в торакальной хирургии

Бурное развитие высоких технологий в торакальной хирургии продолжается в Областной клинической больнице №1, в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ежегодно количество малотравматичных операций на лёгких увеличивается, учитывая успешную практику однопортовых видеторакоскоскопических вмешательств.

С марта по октябрь 2020, несмотря на пандемию коронавируса, выполнено 340 таких операций, из которых более 80 – однопортовые антатомические резекции.

При помощи специальных инструментов торакальный хирург выполняет сложную операцию через один прокол. Ведь принцип однопортовых операций – это минимальная травма и высокая эффективность. Так лечат, например, доброкачественные и злокачественные образования органов грудной клетки.

Благодаря таким операциям пациенты добиваются быстрого выздоровления, ранней реабилитации и оптимального косметического эффекта. Наблюдается и минимальный риск осложнений, значительно снижена боль в первые дни после проведённой операции.

Учитывая достижения врачей ОКБ№1 в области торакальной хирургии, больницу считают ведущей по уровню реконструктивной и видеоторакоскопической хирургии в УФО.