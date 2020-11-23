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Здоровье

В новой поликлинике Тюменского района созданы комфортные условия для пациентов и медработников

Торжественное открытие состоялось в посёлке Винизили
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В новой поликлинике Тюменского района созданы комфортные условия для пациентов и медработников

В новой поликлинике Тюменского района созданы комфортные условия для пациентов и медработников

Новая поликлиника открылась сегодня, 23 ноября, в посёлке Винзили Тюменского района, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В её структуру вошли четыре ФАПа, подразделение обслуживает жителей пяти населённых пунктов – посёлка Винзили, сёл Богандинское и Муллаши, деревень Железный Перебор и Пышминка. В общей сложности это 16 452 человека.

В отделениях есть кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга, невролога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты, регистратуры и гардеробы.

По словам главного врача Областная больницы №19 Андрея Патрикеева, в поликлинике создали комфортные условия как для пациентов, так для медицинских работников.

- В детском отделении мы обустроили интерактивные зоны с настенными развивающими модулями, чтобы нашим юным пациентам было не скучно и интересно. Взрослые тоже, надеемся, останутся довольны доступностью медицинской помощи. Мощная диагностическая база поможет пациентам получать качественные и оперативные медуслуги, - рассказал он.

Важно, что в поликлинике есть всё необходимое высокотехнологичное оборудование. А именно: вибротестер, электроэнцефалограф, современные электрокардиографы, комплексы суточного монтирования ЭКГ и АД и многое другое. Установлена универсальная система УЗИ экспертного класса, что сделает диагностику более доступной для жителей сельской глубинки.

Всего на оснащение амбулаторного подразделения из областного бюджета выделено 36 млн рублей.

Будь здоров