В новой поликлинике Тюменского района созданы комфортные условия для пациентов и медработников

Новая поликлиника открылась сегодня, 23 ноября, в посёлке Винзили Тюменского района, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В её структуру вошли четыре ФАПа, подразделение обслуживает жителей пяти населённых пунктов – посёлка Винзили, сёл Богандинское и Муллаши, деревень Железный Перебор и Пышминка. В общей сложности это 16 452 человека.

В отделениях есть кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга, невролога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты, регистратуры и гардеробы.

По словам главного врача Областная больницы №19 Андрея Патрикеева, в поликлинике создали комфортные условия как для пациентов, так для медицинских работников.

- В детском отделении мы обустроили интерактивные зоны с настенными развивающими модулями, чтобы нашим юным пациентам было не скучно и интересно. Взрослые тоже, надеемся, останутся довольны доступностью медицинской помощи. Мощная диагностическая база поможет пациентам получать качественные и оперативные медуслуги, - рассказал он.

Важно, что в поликлинике есть всё необходимое высокотехнологичное оборудование. А именно: вибротестер, электроэнцефалограф, современные электрокардиографы, комплексы суточного монтирования ЭКГ и АД и многое другое. Установлена универсальная система УЗИ экспертного класса, что сделает диагностику более доступной для жителей сельской глубинки.

Всего на оснащение амбулаторного подразделения из областного бюджета выделено 36 млн рублей.