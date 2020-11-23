В Тюменском районе строят школу площадью более 8 тысяч «квадратов»

Строительство школы общей площадью более 8 тысяч квадратных метров продолжается в микрорайоне Молодёжный деревни Ушакова в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, контракт на строительство заключили в конце января 2020 года. Сейчас в здании продолжают работать над внутренней отделкой и монтажом инженерных сетей.

Новая школа в деревне Ушакова будет аналогична школе, которая открылась в микрорайоне Казарово в Тюмени. В здании будут учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, учебные кабинеты, а также зал для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий.

На входе в здание школы появится пандус, чтобы маломобильные граждане смогли беспрепятственно заходить внутрь. Строительство школы продолжится до конца 2020 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени в рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Зелинского и Менделеева. Строители уже возвели коробку здания, смонтировали металлические фермы и наружные сети теплоснабжения, канализации и водопровода.