Шесть проектов из Тюменской области попали в ТОП-1000 сильных идей для нового времени

Шесть проектов из Тюменской области попали в топ-1000 всероссийского конкурса «Сильные идеи для нового времени», который провели федеральное Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс. В их числе – проект «Бизнес-игра «Завод» тюменского предпринимателя Артёма Андросова и профориентационный проект Надежды Мазуркевич «Территория, в которой развиваешься»

Первый проект молодого бизнесмена в формате игры помогает сформировать предпринимательские навыки и научить строить бизнес-процессы на предприятиях. Второй – уникальная система поддержки гражданина от профориентации до открытия собственного бизнеса.

Еще один проект, тюменца Александра Тюкова, по созданию облачной платформы организации работы социальных служб предлагает адаптировать существующие бизнес-решения. Это необходимо для планирования и учета задач социальных работников и волонтеров, что позволит повысить качество и прозрачность их работы.

Создание нового комплексного механизма поддержки технологического предпринимательства, направленного на повышение конкурентоспособности и диверсификации ИТ-отрасли в России, предлагает проект Сергея Черепанова «Цифровые экономические зоны».

Проект Светланы Волченко «Фабрика здоровой еды» направлен на изменение подхода к организации школьного питания через внедрение сервисной модели. Наконец, проект Михаила Гонтова по внедрению автоматизированной информационной системы управления «Школьные обеды» уже реализован в Тюменской области. Автор предлагает тиражировать успешное решение в других регионах России.

В общей сложности тюменцы представили более 100 идей на форуме «Сильные идеи для нового времени». Оператором форума на региональном уровне выступил департамент экономики Тюменской области, организовавший онлайн-встречу авторов проектов с профильными экспертами.

Финалисты конкурса смогут представить свои идеи в рамках серии презентаций на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку.