Тюменцам напомнили о безопасной покупке лекарств в интернете. Фото - pixabay.com.

Тюменцам напомнили о безопасной покупке лекарственных препаратов, биологически активных или пищевых добавок, которые продаются в зарубежных интернет-магазинах. Перед приобретением местных жителей просят сначала изучить нормативно-правовую базу.

Сотрудники полиции просят обратить внимание на то, что в такой продукции могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории России.

Кроме того, вам может грозить уголовная ответственность. Так, за незаконное перемещение в РФ сильнодействующих веществ предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет, а за незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта – от 2 до 8 лет.