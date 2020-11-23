Учебно-симуляционный кабинет поможет тюменцам освоить навыки ухода за больными

Открытие учебно-симуляционного кабинета состоялось в ноябре в консультационном центре «Родные люди». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, профессионалы в области ухода за маломобильными людьми смогут освоить базовые навыки ухода на дому и затем поделиться знаниями с жителями региона.

В кабинете есть манекены, надувная ванна, отдельная ванночка для мытья головы и другое оборудование для отработки процесса кормления и гигиенических процедур, механическая кровать для лежачих больных, валики, мягкие накладки на локти, колени и пятки, которые помогают минимизировать пролежни и улучшить качество жизни лежачего больного.

Благодаря такому набору специалисты смогут наглядно продемонстрировать технику по уходу, а «ученики» – отработать их на практике. Обучиться новым навыкам смогут не только жители Тюмени, но и жители других районов области, занятые уходом за родственниками.

Как отмечают координаторы проекта, многие чувствуют себя потерянными, если у близкого человека ухудшилось здоровье и он стал маломобильным.

– Для этого мы и открыли симуляционный кабинет. Каждый желающий под руководством профессионала сможет освоить техники и манипуляции, необходимые для ежедневной заботы о близком человеке, – отмечают координаторы.

Записаться на обучение и получить консультационную поддержку можно в кол-центре: +7 (952) 674-93-77 или в региональном геронтологическом центре социальных технологий «Третий возраст» по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20.

Отметим, что проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».