В Тюмени восьмиклассник купил машину и разъезжал на ней без прав.

На улице Монтажников в Тюмени стражи порядка задержали «Жигули» пятой модели. Каково же было их удивление, когда они увидели, что за рулем отечественного автомобиля сидит 14-летний юнец. Водительских прав у него, конечно же, не было.

Учащийся восьмого класса одной из тюменских школ рассказал, что приобрел машину за 15 тысяч рублей. Теперь он сможет любоваться приобретением только на расстоянии, так как автоинспекторы эвакуировали автомобиль на спецстоянку.

– С родителями юноши провели профилактическую беседу. Материалы по факту управления транспортом несовершеннолетним водителем направим для рассмотрения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, – сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.