В Тюменской области расселение аварийного жилья пройдет ускоренными темпами

В Тюменской области расселение аварийного жилья пройдёт ускоренными темпами

Исполнение программы по расселению аварийного жилья в Тюменской области обеспечат ускоренными темпами до 2023 года, в рамках поручения президента РФ. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, это позволит загрузить строительную отрасль дополнительными объемами работ.

На 1 ноября 2020 года по программе расселено 31,7% от общего объема жилья, запланированного к расселению. Если конкретно, то это 48,81 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Программа по расселению аварийного жилья реализуется в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году нужно было расселить 2,79 тыс. кв. м (160 граждан), фактически расселено 31,96 тыс. кв. м (1 820 граждан). В 2020 году необходимо расселить 19,93 тыс. кв. м (1090 граждан), на 1 ноября 2020 года расселено 14,85 тыс. кв. м (895 граждан).

Помимо реализации федерального проекта, в Тюменской области принята программа по расселению домов блокированной застройки, которая признана аварийной до 1 января 2017 года. В рамках программы расселению подлежит 28,69 тыс. кв. м (2220 человек). На 1 ноября 2020 расселено 4,52 тыс. кв. м (373 человека). До конца 2020 года планируется расселить еще 1,8 тыс. кв. м (90 человек).

Во время реализации обеих программ в Тюменской области расселят всё аварийное жилье. До конца 2020 года планируется расселить еще 17 тысяч квадратных метров (1 тысяча граждан). С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019 году, целевой показатель 2020 года достигнут досрочно и перевыполнен в два раза.