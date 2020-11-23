В Тюмени пятые сутки ищут подростка. Фото - "Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" в ВК.

В Тюмени пятые сутки ищут 16-летнего подростка. Владислав Замалдинов ушел из дома 18 ноября, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», парень был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, серую вязаную шапку, синий спортивный костюм с черными лампасами. На вид тюменцу 15-16 лет, рост составляет 165 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения. У него русые короткие волосы с челкой и голубые глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Владиславе Эдуардовиче, просим позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту: poisksova@gmail.com.