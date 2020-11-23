Недалеко от тюменского «Рощино» произошло массовое ДТП с пострадавшей.

На объездной дороге в районе рощинской развязки сегодня, 23 ноября, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись три машины.

– В аварию попали Infiniti, Daihatsu и грузовик Renault. По предварительным данным, автомобиль Infiniti не выдержал дистанцию и столкнулся с Daihatsu. Малолитражка опрокинулась и задела фуру, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что в результате дорожного инцидента пострадала 45-летняя женщина. Водитель малолитражки получила различные травмы, врачи скорой помощи оказали ей медицинскую помощь. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.